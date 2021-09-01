Валиуллин отметил, что сборная Казахстана хочет играть в атакующий футбол
Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины (2:2).
«Игра была тяжелой, нам пришлось дважды отыгрываться, — цитирует футболиста KazFootball.kz. — Для меня всегда честь выступать за сборную Казахстана, тем более это мои первые голы за главную команду страны. Хотел бы посвятить их моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Спасибо всем за поддержку.
Вусловиях карантина мы играли без фанатов, не чувствовалось ощущения поддержки, которая всегда исходит от болельщиков. Сегодня эта поддержка присутствовала, люди давали нам импульс, вдохновляли идти вперед, поэтому мы играли до конца. Именно по этой причине мы вырвали ничью в концовке. Положительный результат — заслуга болельщиков.
Талгат Маруанович (Байсуфинов, главный тренер — Прим. «СЭ») всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть в обороне. Стараемся не держать мяч сзади. Вся наша философия будет строиться на игре впереди".
Валуллин в этой игре сделал дубль. У гостей забивали Роман Яремчук и Даниил Сикан.
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