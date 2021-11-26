Карпин о возможном назначении Черчесова главным тренером Польши: «Меня это не бодрит»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как часто общается президентом РФС Александром Дюковым и экс-тренером команды Станиславом Черчесовым.
— Как часто вы разговариваете с Дюковым?
— Мы пообщались сразу после матча в Хорватии. О чем еще потом было общаться? О возможном уходе... Ничего страшного не происходилою. Чего разговаривать?
— Вы сказали, что можете пообщаться с Черчесовым. Будете говорить о силе сборной России или о сборной Польши? Вас бодрит ситуация, что Черчесов может возглавить поляков?
— Меня вообще ничего не бодрит. Меня бодрит сборная Польши. Если разговор с Черчесовым состоится, тогда и посмотрим, о чем он будет.
— Вы ему позвоните, или он?
— Не знаю. Может, мы увидимся на стадионе где-нибудь и договоримся о встрече. Рассматриваете такой вариант?
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