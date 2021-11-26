Карпин о возможном назначении Черчесова главным тренером Польши: «Меня это не бодрит»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, как часто общается президентом РФС Александром Дюковым и экс-тренером команды Станиславом Черчесовым.

— Как часто вы разговариваете с Дюковым?

— Мы пообщались сразу после матча в Хорватии. О чем еще потом было общаться? О возможном уходе... Ничего страшного не происходилою. Чего разговаривать?

— Вы сказали, что можете пообщаться с Черчесовым. Будете говорить о силе сборной России или о сборной Польши? Вас бодрит ситуация, что Черчесов может возглавить поляков?

— Меня вообще ничего не бодрит. Меня бодрит сборная Польши. Если разговор с Черчесовым состоится, тогда и посмотрим, о чем он будет.

— Вы ему позвоните, или он?

— Не знаю. Может, мы увидимся на стадионе где-нибудь и договоримся о встрече. Рассматриваете такой вариант?