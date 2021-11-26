Карпин: «Перенос тура будет в помощь, но это не гарантия успеха»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к стыковым матчам ЧМ-2022.

— Хватит ли времени между последним туром РПЛ и стыковым матчем?

— Иногда и нескольких месяцев не хватает. Перенос будет в помощь — 100 процентов, но это не гарантия успеха.

— Какие соперники после Польши для нас являются равными?

— Мы будем готовиться ко всем командам. После первого стыка не будет времени. Все будет изучено ещё до сборов. Шведов и чехов надо изучать заранее. Наши аналитики будут этим заниматься.

— Как вы будете подводить итоги года в РФС? В какой форме отчет?

— Пока никто никуда меня не звал. Еще не в курсе.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.