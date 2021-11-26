Карпин: «Перенос тура будет в помощь, но это не гарантия успеха»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о подготовке к стыковым матчам ЧМ-2022.
— Хватит ли времени между последним туром РПЛ и стыковым матчем?
— Иногда и нескольких месяцев не хватает. Перенос будет в помощь — 100 процентов, но это не гарантия успеха.
— Какие соперники после Польши для нас являются равными?
— Мы будем готовиться ко всем командам. После первого стыка не будет времени. Все будет изучено ещё до сборов. Шведов и чехов надо изучать заранее. Наши аналитики будут этим заниматься.
— Как вы будете подводить итоги года в РФС? В какой форме отчет?
— Пока никто никуда меня не звал. Еще не в курсе.
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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