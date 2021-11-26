«У меня нет никакого запрета на общение с ним». Карпин не исключил, что попросит совета у Черчесова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что обратиться за советом к Станиславу Черчесову перед стыковым матчем против команды Польши.

— Имеет ли смысл обратиться с Черчесову по польскому футболу?

— Возможно, почему нет? Как вариант, да. У меня нет никакого запрета на общение с ним.

— Верите, что Россия может играть в смелый футбол против Польши?

— Одной моей веры мало, видимо, это да. Но это можно будет сделать. Футболисты могут это делать, я так считаю.

— Что должно произойти, чтобы сборная России прошла Польшу?

— Для начала, вселяет уверенность матч с Хорватией. Это опыт, плохой или хороший — не важно, надо двигаться дальше.