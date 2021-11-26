«У меня нет никакого запрета на общение с ним». Карпин не исключил, что попросит совета у Черчесова
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключил, что обратиться за советом к Станиславу Черчесову перед стыковым матчем против команды Польши.
— Имеет ли смысл обратиться с Черчесову по польскому футболу?
— Возможно, почему нет? Как вариант, да. У меня нет никакого запрета на общение с ним.
— Верите, что Россия может играть в смелый футбол против Польши?
— Одной моей веры мало, видимо, это да. Но это можно будет сделать. Футболисты могут это делать, я так считаю.
— Что должно произойти, чтобы сборная России прошла Польшу?
— Для начала, вселяет уверенность матч с Хорватией. Это опыт, плохой или хороший — не важно, надо двигаться дальше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю