Карпин надеется, что игроки сборной России извлекут урок из поражения от Хорватии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что поражение от команды Хорватии (0:1) станет хорошим опытом для российской сборной перед стыковыми матчами ЧМ-2022.
— Вы говорили, что после поражения в Хорватии уже общались с игроками. Спустя время говорили с ними?
— По телефону с некоторыми общался. Понятно, что до конца нашего чемпионата еще будем общаться, будем видеться со многими. По-разному каждый воспринял это поражение. Довольных нет. Ребята отходят или отошли. Начались матчи клубов — жизнь продолжается. Это нормально. Ровно та же история была у меня после Украины в 1999-м. Поначалу играть в футбол не хотелось, но начались игры, тренировки, общаешься с партнерами — и вкатываешься в рутину.
— Извлекут ли игроки сборной России урок после матча с Хорватией?
— Очень на это надеюсь.
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
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