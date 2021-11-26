Карпин надеется, что игроки сборной России извлекут урок из поражения от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что поражение от команды Хорватии (0:1) станет хорошим опытом для российской сборной перед стыковыми матчами ЧМ-2022.

— Вы говорили, что после поражения в Хорватии уже общались с игроками. Спустя время говорили с ними?

— По телефону с некоторыми общался. Понятно, что до конца нашего чемпионата еще будем общаться, будем видеться со многими. По-разному каждый воспринял это поражение. Довольных нет. Ребята отходят или отошли. Начались матчи клубов — жизнь продолжается. Это нормально. Ровно та же история была у меня после Украины в 1999-м. Поначалу играть в футбол не хотелось, но начались игры, тренировки, общаешься с партнерами — и вкатываешься в рутину.

— Извлекут ли игроки сборной России урок после матча с Хорватией?

— Очень на это надеюсь.

Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.