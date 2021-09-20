Карпин: «Головин принес сборной России пользу, которая намного ярче, чем голы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 в октябре.

«Головин не показывает яркую игру в сборной? Ярко проявляет себя в «Монако» потому что забил гол? А в сборной России играет не ярко, потому что не забил? Можно ходить всю игру пешком и забить гол — это ярко? Головин принес пользу, которая намного ярче, чем голы.

Кафанов на пресс-конференции? Если он свободен и позволит график, то, наверное, можно пригласить.

Терехов? Он был в бешеной форме до сентябрьских матчей. У нас есть дефицит на позиции крайних защитников, поэтому Терехова вызвали. Его квалификация позволяет ему играть на уровне сборной. Вчера он провел не весь матч, форма после травмы, возможно, не позволяет. Но игр еще много, все изменится», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В октябре сборная России проведет два матча — против Словакии (8 октября, 21.45 мск, Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 мск, Марибор).