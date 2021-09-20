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Карпин — о Дзюбе в сборной: «Негатив вокруг него можно изменить только голами»

14:26
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности нападающего Артема Дзюбы стать капитаном команды.

«Бакаев? Сложно оценит его форму, когда он выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше. Зная его уровень — если в этих турах он будет получать больше игрового времени, сможем оценить.

Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов», — сказал Карпин.

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча квалификации: со Словакией в Казани (8 октября) и Словенией в Мариборе (11 октября).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

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ТБ 2.0

23%

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Артем Бухаев все материалы автора

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