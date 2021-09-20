Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможности нападающего Артема Дзюбы стать капитаном команды.

«Бакаев? Сложно оценит его форму, когда он выходит на короткий промежуток времени. Хотелось бы, чтобы он играл больше. Зная его уровень — если в этих турах он будет получать больше игрового времени, сможем оценить.

Болельщики не рады Дзюбе в сборной? Это не вызов, а попадание в расширенный список. Негатив вокруг него можно изменить только голами.

Дзюба может стать капитаном? Если он вернется, то схема команды продолжится. Капитанская повязка будет переходить. Возможно, что он будет одним из капитанов», — сказал Карпин.

На сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022 футболист не вызывался. В октябре сборная России проведет два матча квалификации: со Словакией в Казани (8 октября) и Словенией в Мариборе (11 октября).