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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Караваев рассказал об ожиданиях от матча сборной России с Мальтой

13:23
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, чего ждет от первого матча отбора к ЧМ-2022 с Мальтой.

«Тренеры подсказывают, как правильно сыграть. Я думаю, никаких проблем с Мальтой не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.

Недооценки соперника не будет, я уверен на сто процентов. Матчи отбора — это серьезно. Поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи», — цитирует Караваева «СЭ».

Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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