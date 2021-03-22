Караваев рассказал об ожиданиях от матча сборной России с Мальтой

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал, чего ждет от первого матча отбора к ЧМ-2022 с Мальтой.

«Тренеры подсказывают, как правильно сыграть. Я думаю, никаких проблем с Мальтой не должно возникнуть, поэтому будем готовиться.



Недооценки соперника не будет, я уверен на сто процентов. Матчи отбора — это серьезно. Поэтому ни о какой недооценке не может быть и речи», — цитирует Караваева «СЭ».

Матч Мальта — Россия пройдет 24 марта на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.