В сборной России не выявили случаев заражения коронавирусом накануне матчей отбора ЧМ-2022
13:26
ПЦР-тестирование не выявило зараженных в сборной России накануне матчей отбора ЧМ-2022, сообщает Telegram-канал национальной команды 22 марта.
«Результаты вчерашнего ПЦР-тестирования не выявили среди игроков и тренерского штаба сборной инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня национальная команда вылетит из Сочи на Мальту», — сообщается в заявлении.
Матч против Мальты состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
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