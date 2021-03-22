В сборной России не выявили случаев заражения коронавирусом накануне матчей отбора ЧМ-2022

ПЦР-тестирование не выявило зараженных в сборной России накануне матчей отбора ЧМ-2022, сообщает Telegram-канал национальной команды 22 марта.

«Результаты вчерашнего ПЦР-тестирования не выявили среди игроков и тренерского штаба сборной инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Сегодня национальная команда вылетит из Сочи на Мальту», — сообщается в заявлении.

Матч против Мальты состоится в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).