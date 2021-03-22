Караваев подвел итоги подготовки сборной России к матчам отбора к ЧМ-2022
13:10
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев подвел итоги сбора национальной команды перед матчами отбора к ЧМ-2022.
«Все отлично, подготовились великолепно. Поля, инфраструктура были на отличном уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре.
Готовимся к сопернику, очень серьезная игра. Что говорили о сопернике? Ну это уже внутри команды», — цитирует Караваева «СЭ».
В среду, 24 марта, сборная России сыграет на выезде с Мальтой. Начало — в 22.45 (мск).
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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