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Караваев подвел итоги подготовки сборной России к матчам отбора к ЧМ-2022

13:10
Вячеслав Караваев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Караваев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев подвел итоги сбора национальной команды перед матчами отбора к ЧМ-2022.

«Все отлично, подготовились великолепно. Поля, инфраструктура были на отличном уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре.

Готовимся к сопернику, очень серьезная игра. Что говорили о сопернике? Ну это уже внутри команды», — цитирует Караваева «СЭ».

В среду, 24 марта, сборная России сыграет на выезде с Мальтой. Начало — в 22.45 (мск).

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