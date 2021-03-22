Караваев подвел итоги подготовки сборной России к матчам отбора к ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев подвел итоги сбора национальной команды перед матчами отбора к ЧМ-2022.

«Все отлично, подготовились великолепно. Поля, инфраструктура были на отличном уровне, поэтому все в хорошем настроении и хорошо подготовлены к первой игре.



Готовимся к сопернику, очень серьезная игра. Что говорили о сопернике? Ну это уже внутри команды», — цитирует Караваева «СЭ».

В среду, 24 марта, сборная России сыграет на выезде с Мальтой. Начало — в 22.45 (мск).