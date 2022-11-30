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Сегодня, 07:30

Кулибали о победном голе Эквадору: «Я посвящаю его Садьо Мане и Папа Буба Диопу»

Кулибали рассказал, кому посвятил победный гол в ворота Эквадора на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, кому посвятил победный гол в ворота Эквадора (2:1) в групповом турнире ЧМ-2022.

«Мы счастливы. Эта победа для Садьо Мане и Папа Буба Диопа (экс-игрок сборной Сенегала, который скончался ровно 2 года назад, 28 ноября 2020 года. — Прим. «СЭ»). Сегодня вторая годовщина его смерти, мы хотели сделать что-то особенное. Мы благодарим его семью», — сказал Кулибали после матча.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы.

Садио Мане
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
Калиду Кулибали
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