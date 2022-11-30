Кулибали о победном голе Эквадору: «Я посвящаю его Садьо Мане и Папа Буба Диопу»

Капитан сборной Сенегала Калиду Кулибали рассказал, кому посвятил победный гол в ворота Эквадора (2:1) в групповом турнире ЧМ-2022.

«Мы счастливы. Эта победа для Садьо Мане и Папа Буба Диопа (экс-игрок сборной Сенегала, который скончался ровно 2 года назад, 28 ноября 2020 года. — Прим. «СЭ»). Сегодня вторая годовщина его смерти, мы хотели сделать что-то особенное. Мы благодарим его семью», — сказал Кулибали после матча.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы.