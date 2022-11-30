Бэйл: «Игроки сборной Уэльса должны гордиться собой»

Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче чемпионата мира-2022.

«Это была тяжелая игра против очень хорошей команды. Мы разочарованы результатом, но должны понимать, что прошли долгий путь, чтобы добиться этого. Нам нужно гордиться собой, что мы здесь. Мы отдали все, и мы все выйдем из раздевалки с высоко поднятой головой и гордимся тем, чего достигли. Мы очень разочарованы, так как хотели бы играть лучше, но реальность такова, что футбол сложен. Мы должны извлечь уроки из этого опыта и смотреть вперед», — цитирует BBC Бэйла.

Сборная Уэльса за три матча набрала одно очко и заняла четвертое место в своей группе.