Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии
Чтобы отыграть отставание в два мяча в матче ЧМ-2022 против Сербии (3:3) игрокам сборной Камеруна Венсану Абубакару и Эрику Шупо-Мотингу понадобилось всего три минуты. В истории чемпионатов мира был только один случай более яркого возвращения в игру. В 1954 году в самой результативной игре в истории турнира Австрийцы за две минуты сумели превратить 0:3 в 3:3, а затем добиться убедительной победы — 7:5.
Минимальное время на отыгрыш отставания в два и более гола на чемпионатах мира
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет (минута)
|
Голы
|
Минуты на отыгрыш
|
26.06.1954
|
1/4 финала
|
Австрия — Швейцария — 7:5
|
0:3 (24')
|
Вагнер, 25' (1:3), А.Кернер, 26' (2:3), Вагнер, 27' (3:3)
|
2'
|
28.11.2022
|
Гр.турнир
|
Камерун — Сербия — 3:3
|
1:3 (62')
|
Абубакар, 63' (2:3), Шупо-Мотинг, 66' (3:3)
|
3'
|
17.06.1954
|
Гр.турнир
|
Англия — Бельгия — 4:4
|
3:1 (70')
|
Ануль, 71' (3:2), Коппенс, 76' (3:3)
|
5'
|
02.07.2018
|
1/8 финала
|
Бельгия — Япония — 3:2
|
0:2 (68')
|
Фертонген, 69' (1:2), Феллайни, 74' (2:2)
|
5'
|
02.06.1970
|
Гр.турнир
|
Перу — Болгария — 3:2
|
0:2 (49')
|
Гальярдо, 50' (1:2), Чумпитас, 55' (2:2)
|
5'
|
08.07.1982
|
1/2 финала
|
ФРГ — Франция — 3:3 (пен. — 5:4)
|
1:3 (101')
|
Румменигге, 102' (2:3), Фишер, 108' (3:3)
|
6'
|
04.07.1954
|
Финал
|
ФРГ — Венгрия — 3:2
|
0:2 (9')
|
Морлок, 10' (1:2), Ран, 18' (2:2)
|
8'
|
19.06.1938
|
Матч за 3-е место
|
Бразилия — Швеция — 4:2
|
0:2 (41')
|
Ромеу, 42' (1:2), Леонидас, 52' (2:2)
|
10'
Кстати, это спасение позволило Камеруну впервые с 2002 года набрать очки в матче чемпионата мира. В последний раз африканцы не проигрывали на главном турнире в 2002 году, когда одолели Саудовскую Аравию. Далее последовали восемь неудач на четырех чемпионатах. Больше поражений подряд терпела только сборная Мексики, которая набрала первые очки в истории только в десятом матче — через 28 лет после дебюта на ЧМ.
Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира
|
Команда
|
Турниры
|
Поражения
|
Мячи
|
С кем прервали (год)
|
Мексика
|
1930, 1950, 1954, 1958
|
9
|
8-34
|
Уэльс — 1:1 (1958)
|
Камерун
|
2002, 2010, 2014, 2022
|
8
|
3-17
|
Сербия — 3:3 (2002)
|
Швейцария
|
1954, 1962, 1966
|
7
|
8-24
|
США — 1:1 (1994)
|
Сальвадор
|
1970, 1982
|
6
|
1-22
|
-
|
Болгария
|
1966, 1970
|
5
|
5-16
|
Марокко — 1:1 (1970)
|
Швеция
|
1978, 1990
|
5
|
3-8
|
Камерун — 2:2 (1994)
|
США
|
1994, 1998
|
5
|
1-7
|
Португалия — 3:2 (2002)
|
Югославия/Сербия
|
1998, 2006, 2010
|
5
|
3-13
|
Германия — 1:0 (2010)
|
Канада
|
1986, 2022
|
5
|
1-10
|
-