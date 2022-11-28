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Сегодня, 16:15

Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Чтобы отыграть отставание в два мяча в матче ЧМ-2022 против Сербии (3:3) игрокам сборной Камеруна Венсану Абубакару и Эрику Шупо-Мотингу понадобилось всего три минуты. В истории чемпионатов мира был только один случай более яркого возвращения в игру. В 1954 году в самой результативной игре в истории турнира Австрийцы за две минуты сумели превратить 0:3 в 3:3, а затем добиться убедительной победы — 7:5.

Минимальное время на отыгрыш отставания в два и более гола на чемпионатах мира

Дата

Стадия

Матч

Счет (минута)

Голы

Минуты на отыгрыш

26.06.1954

1/4 финала

Австрия — Швейцария — 7:5

0:3 (24')

Вагнер, 25' (1:3), А.Кернер, 26' (2:3), Вагнер, 27' (3:3)

2'

28.11.2022

Гр.турнир

Камерун — Сербия — 3:3

1:3 (62')

Абубакар, 63' (2:3), Шупо-Мотинг, 66' (3:3)

3'

17.06.1954

Гр.турнир

Англия — Бельгия — 4:4

3:1 (70')

Ануль, 71' (3:2), Коппенс, 76' (3:3)

5'

02.07.2018

1/8 финала

Бельгия — Япония — 3:2

0:2 (68')

Фертонген, 69' (1:2), Феллайни, 74' (2:2)

5'

02.06.1970

Гр.турнир

Перу — Болгария — 3:2

0:2 (49')

Гальярдо, 50' (1:2), Чумпитас, 55' (2:2)

5'

08.07.1982

1/2 финала

ФРГ — Франция — 3:3 (пен. — 5:4)

1:3 (101')

Румменигге, 102' (2:3), Фишер, 108' (3:3)

6'

04.07.1954

Финал

ФРГ — Венгрия — 3:2

0:2 (9')

Морлок, 10' (1:2), Ран, 18' (2:2)

8'

19.06.1938

Матч за 3-е место

Бразилия — Швеция — 4:2

0:2 (41')

Ромеу, 42' (1:2), Леонидас, 52' (2:2)

10'

Кстати, это спасение позволило Камеруну впервые с 2002 года набрать очки в матче чемпионата мира. В последний раз африканцы не проигрывали на главном турнире в 2002 году, когда одолели Саудовскую Аравию. Далее последовали восемь неудач на четырех чемпионатах. Больше поражений подряд терпела только сборная Мексики, которая набрала первые очки в истории только в десятом матче — через 28 лет после дебюта на ЧМ.

Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира

Команда

Турниры

Поражения

Мячи

С кем прервали (год)

Мексика

1930, 1950, 1954, 1958

9

8-34

Уэльс — 1:1 (1958)

Камерун

2002, 2010, 2014, 2022

8

3-17

Сербия — 3:3 (2002)

Швейцария

1954, 1962, 1966

7

8-24

США — 1:1 (1994)

Сальвадор

1970, 1982

6

1-22

-

Болгария

1966, 1970

5

5-16

Марокко — 1:1 (1970)

Швеция

1978, 1990

5

3-8

Камерун — 2:2 (1994)

США

1994, 1998

5

1-7

Португалия — 3:2 (2002)

Югославия/Сербия

1998, 2006, 2010

5

3-13

Германия — 1:0 (2010)

Канада

1986, 2022

5

1-10

-

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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