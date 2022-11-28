Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии

Чтобы отыграть отставание в два мяча в матче ЧМ-2022 против Сербии (3:3) игрокам сборной Камеруна Венсану Абубакару и Эрику Шупо-Мотингу понадобилось всего три минуты. В истории чемпионатов мира был только один случай более яркого возвращения в игру. В 1954 году в самой результативной игре в истории турнира Австрийцы за две минуты сумели превратить 0:3 в 3:3, а затем добиться убедительной победы — 7:5.

Минимальное время на отыгрыш отставания в два и более гола на чемпионатах мира

Дата Стадия Матч Счет (минута) Голы Минуты на отыгрыш 26.06.1954 1/4 финала Австрия — Швейцария — 7:5 0:3 (24') Вагнер, 25' (1:3), А.Кернер, 26' (2:3), Вагнер, 27' (3:3) 2' 28.11.2022 Гр.турнир Камерун — Сербия — 3:3 1:3 (62') Абубакар, 63' (2:3), Шупо-Мотинг, 66' (3:3) 3' 17.06.1954 Гр.турнир Англия — Бельгия — 4:4 3:1 (70') Ануль, 71' (3:2), Коппенс, 76' (3:3) 5' 02.07.2018 1/8 финала Бельгия — Япония — 3:2 0:2 (68') Фертонген, 69' (1:2), Феллайни, 74' (2:2) 5' 02.06.1970 Гр.турнир Перу — Болгария — 3:2 0:2 (49') Гальярдо, 50' (1:2), Чумпитас, 55' (2:2) 5' 08.07.1982 1/2 финала ФРГ — Франция — 3:3 (пен. — 5:4) 1:3 (101') Румменигге, 102' (2:3), Фишер, 108' (3:3) 6' 04.07.1954 Финал ФРГ — Венгрия — 3:2 0:2 (9') Морлок, 10' (1:2), Ран, 18' (2:2) 8' 19.06.1938 Матч за 3-е место Бразилия — Швеция — 4:2 0:2 (41') Ромеу, 42' (1:2), Леонидас, 52' (2:2) 10'

Кстати, это спасение позволило Камеруну впервые с 2002 года набрать очки в матче чемпионата мира. В последний раз африканцы не проигрывали на главном турнире в 2002 году, когда одолели Саудовскую Аравию. Далее последовали восемь неудач на четырех чемпионатах. Больше поражений подряд терпела только сборная Мексики, которая набрала первые очки в истории только в десятом матче — через 28 лет после дебюта на ЧМ.

Самые продолжительные серии поражений в истории чемпионатов мира