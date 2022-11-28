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Сегодня, 16:10

Вратарь сборной Камеруна: «Понимали, что если проигрываем Сербии, то следующая игра не имеет значения»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь сборной Камеруна Девис Эпасси в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги матча ЧМ-2022 против Сербии (3:3).

— Что произошло сегодня?

— Мы вели 1:0, пропустили два мяча в концовке первого тайма. Было сложно отыграться. Но мы понимали, что если мы проигрываем этот матч, то следующая игра не имеет значения. Это и есть причина, почему мы сыграли лучше.

— Что произошло в последние три минуты первого тайма?

— Они много прессинговали. Мы совершали ошибки. Мы пропустили два мяча. Первый гол был со штрафного. Мы знали, что мы сильны. Потом мы собрались.

— Для тебя стало сюрпризом, что ты начал матч в стартовом составе?

— Я был готов играть всю игру.

— А что случилось?

— Об этом стоит спросить в тренера.

Сборная Сербии занимает четвертое место в турнирной таблице группы G, набрав одно очко в двух матчах. Лидером группы являются бразильцы (3 очка; 1 матч), вторыми идут швейцарцы (3; 1), третьими — камерунцы (1; 2).

В следующем матче сербы сыграют со швейцарцами 2 декабря, камерунцы в этот же день встретятся с бразильцами.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Сербии по футболу
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