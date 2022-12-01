Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 20:22

Хорватский журналист — о выходе сборной в плей-офф ЧМ-2022: «Для нас возможно все. Мы можем далеко пройти!»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» прокомментировал выход сборной Хорватии в плей-офф чемпионата мира-2022 после ничейного результата в матче против Бельгии (0:0) в 3-м туре тура групповой стадии.

«Мы очень рады выходу в 1/8 финала. Первая цель достигнута, и теперь для нас возможно все. У нас фантастическая игра и фантастические люди, которые никого не боятся. Был ожидаемо тяжелый матч против Бельгии, но эта сборная уже позади, и мы находимся в плей-офф. Мы можем далеко пройти!», — сказал Маркац «СЭ».

Хорватия сыграла вничью с Бельгией в матче третьего тура группы F ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 0:0.

3
3
Читайте также
Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Коста-Рика — Германия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Япония — Испания: стартовые составы на матч ЧМ-2022
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост
Хорватия — Бельгия: видеообзор матча ЧМ-2022
Лукаку не использовал четыре голевых момента в матче с Хорватией
Марокко в плей-офф — впервые за 36 лет. Стали первыми в группе с Бельгией и Хорватией!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дани Алвес: «В Бразилии всегда ищут крайнего — сейчас это я»

Бора Милутинович — о ЧМ в России: «Думаю, самым запоминающимся был Большой театр. Да и сама Москва»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости