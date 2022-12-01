Хорватский журналист — о выходе сборной в плей-офф ЧМ-2022: «Для нас возможно все. Мы можем далеко пройти!»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» прокомментировал выход сборной Хорватии в плей-офф чемпионата мира-2022 после ничейного результата в матче против Бельгии (0:0) в 3-м туре тура групповой стадии.

«Мы очень рады выходу в 1/8 финала. Первая цель достигнута, и теперь для нас возможно все. У нас фантастическая игра и фантастические люди, которые никого не боятся. Был ожидаемо тяжелый матч против Бельгии, но эта сборная уже позади, и мы находимся в плей-офф. Мы можем далеко пройти!», — сказал Маркац «СЭ».

Хорватия сыграла вничью с Бельгией в матче третьего тура группы F ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 0:0.