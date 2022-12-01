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Сегодня, 20:20

Дани Алвес: «В Бразилии всегда ищут крайнего — сейчас это я»

Алвес рассказал, что думает о своем вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Правый защитник Дани Алвес рассказал, что думает о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре. Болельщики были удивлены, увидев 39-летнего игрока мексиканской команды «Пумас» в итоговой заявке на турнир.

«Ни у кого не возникло бы вопросов к Тите, если бы я продолжал выступать за «Барселону. В Бразилии так принято: люди всегда ищут, кого бы покритиковать. Остальные игроки сборной выступают за большие европейские клубы, крайним стал я», — цитирует журналист Альфредо Педулла Алвеса.

Завтра, 2 декабря, состоится матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 Камерун — Бразилия. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Дани Алвес
Сборная Бразилии по футболу
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