Хорватия — Бельгия: видеообзор матча ЧМ-2022

Хорватия сыграла вничью с Бельгией в матче третьего тура группы F ЧМ-2022 — 0:0.

На 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота Бельгии после подсказки ВАР и просмотра видео. Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола игрока бельгийцев Янника Феррейра-Карраско, который в штрафной грубо сыграл против Андрея Крамарича. Однако пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у Хорватии.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия — 0:0

Сборная Хорватии заняла второе место в группе и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Бельгия стала третьей и не смогла пробиться в следующую стадию турнира.