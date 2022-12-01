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Сегодня, 20:45

Хорватия — Бельгия: видеообзор матча ЧМ-2022

Мария Гусева
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Хорватия — Бельгия — 0:0.
Фото AFP

Хорватия сыграла вничью с Бельгией в матче третьего тура группы F ЧМ-2022 — 0:0.

На 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота Бельгии после подсказки ВАР и просмотра видео. Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола игрока бельгийцев Янника Феррейра-Карраско, который в штрафной грубо сыграл против Андрея Крамарича. Однако пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у Хорватии.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия — 0:0

Сборная Хорватии заняла второе место в группе и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Бельгия стала третьей и не смогла пробиться в следующую стадию турнира.

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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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