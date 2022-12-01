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Сегодня, 20:40

Коста-Рика — Германия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной Германии.
Фото Global Look Press

В четверг, 1 декабря, сборная Коста-Рики сыграет против Германии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Байт» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Эти сборные уже играли друг с другом в рамках ЧМ: в 2006 году Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2. Это единственный очный матч этих сборных.

ЧМ&nbsp;2022: 1&nbsp;декабря. ЧМ 2022: Хорватия — Бельгия, Испания и Германия: кто выйдет в плей-офф? Онлайн-трансляция 1 декабря

Турнирное положение в группе Е:

Испания — 4, Япония — 3, Коста-Рика — 3, Германия — 1.

Следить за матчем Коста-Рика — Германия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа E
01 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Коста-Рика
Германия

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
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