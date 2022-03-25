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Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел потрясающий матч»

Главный тренер сборной Португалии оценил игру Роналду в матче с Турцией
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер Фернанду Сантуш сборной Португалии прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Турции (3:1).

«Роналду всегда оценивают по голам, — приводит слова Сантуша A Bola. — Он не забил Турции, но провел потрясающий матч. Криштиану связывал команду, интенсивно работал, прессинговал. Роналду не смог реализовать свои моменты, но создал много возможностей для партнеров, и это нужно отметить».

В финале стыкового турнира Португалия сыграет с командой Северной Македонии, которая победила сборную Италии (1:0) в другой полуфинальной встрече.

Источник: https://www.abola.pt/nacional/2022-03-24/selecao-ronaldo-nao-marcou-mas-isso-nao-invalida-a-excelente-exibicao/933610
Криштиану Роналду
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Фернанду Сантуш
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