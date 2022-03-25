Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел потрясающий матч»

Главный тренер Фернанду Сантуш сборной Португалии прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года с командой Турции (3:1).

«Роналду всегда оценивают по голам, — приводит слова Сантуша A Bola. — Он не забил Турции, но провел потрясающий матч. Криштиану связывал команду, интенсивно работал, прессинговал. Роналду не смог реализовать свои моменты, но создал много возможностей для партнеров, и это нужно отметить».