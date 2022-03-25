Президент Федерации футбола Италии: «Надеюсь, Манчини останется в сборной и оправится от вылета»

В Италии рассказали о будущем главного тренера сборной Роберто Манчини

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал поражение от команды Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыкового турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мне искренне жаль наших болельщиков, — приводит слова Гравины Football Italia. — Большая радость, которую мы испытали летом, никуда не делась, но также появилась большая горечь из-за этого поражения».

Также президент Федерации футбола Италии рассказал о будущем главного тренера сборной Роберто Манчини.

«Надеюсь, Манчини останется в сборной и оправится от вылета», — сказал он.

Напомним, что Италия является действующим чемпионом Европы. «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира второй раз подряд.

Северная Македония в финале стыкового турнира встретится с Португалией, которая победила в другой полуфинальной встрече Турцию (3:1).