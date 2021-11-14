Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«Тяжелые эмоции. Вышли отбиваться, поставили автобус. Допускали очень сильное давление хорватов. Пару раз повезло, один не повезло. Поражение с таким привкусом неприятным. Какие шансы в стыках? Шансы сложно оценивать, пока соперники не известны», — сказал Геркус «СЭ».

Также Геркус не стал винить защитника Федора Кудряшова в эпизоде с автоголом.

«Виноват ли Кудряшов? Разумеется, нет. Это мог бы быть рикошет, рука — что угодно. Количество подач перерастает в качество», — добавил Геркус.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.