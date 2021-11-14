Геркус — о матче Хорватия — Россия: «Вышли отбиваться. Поражение с неприятным привкусом»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.
«Тяжелые эмоции. Вышли отбиваться, поставили автобус. Допускали очень сильное давление хорватов. Пару раз повезло, один не повезло. Поражение с таким привкусом неприятным. Какие шансы в стыках? Шансы сложно оценивать, пока соперники не известны», — сказал Геркус «СЭ».
Также Геркус не стал винить защитника Федора Кудряшова в эпизоде с автоголом.
«Виноват ли Кудряшов? Разумеется, нет. Это мог бы быть рикошет, рука — что угодно. Количество подач перерастает в качество», — добавил Геркус.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю