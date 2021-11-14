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Канчельскис — про матч Хорватия — Россия: «Это было водное поло, а не футбол»

19:22
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0), который.

«Это было водное поло, а не футбол. Какие эмоции могут быть? Погода помешала показать игру. При нормальной погоде мы бы увидели другой матч. В первом тайме сборная Хорватии владела инициативой, у них было несколько хороших моментов. Мы же...Тяжело играть без атаки. В любом случае ребята молодцы, сражались, была полная самоотдача. К сожалению, этого оказалось недостаточно. В атаке нужно действовать более активно и эффективно», — цитирует Канчельскиса NEWS.ru.

Также бывший футболист сборной России выразил мнение, что команда Валерий Карпина еще может выйти на ЧМ-2022.

Жизнь продолжается, будем смотреть, кто попадётся нам в качестве соперников. Шанс на попадание на ЧМ ещё есть, — отметил он.

По словам Канчельскиса, российский футболист Фёдор Кудяршов не виноват в автоголе.

Упрекнуть ребят не могу. Такой дождь и поле помещали. Если бы не погодные условия, мяч Кудряшов остановил, — заключил Канчельскис.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://news.ru/football/eto-bylo-vodnoe-polo-a-ne-futbol-kanchelskis-o-porazhenii-sbornoj-rossii/

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Роман Шишов все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры