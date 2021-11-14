Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия (1:0), который.

«Это было водное поло, а не футбол. Какие эмоции могут быть? Погода помешала показать игру. При нормальной погоде мы бы увидели другой матч. В первом тайме сборная Хорватии владела инициативой, у них было несколько хороших моментов. Мы же...Тяжело играть без атаки. В любом случае ребята молодцы, сражались, была полная самоотдача. К сожалению, этого оказалось недостаточно. В атаке нужно действовать более активно и эффективно», — цитирует Канчельскиса NEWS.ru.

Также бывший футболист сборной России выразил мнение, что команда Валерий Карпина еще может выйти на ЧМ-2022.

Жизнь продолжается, будем смотреть, кто попадётся нам в качестве соперников. Шанс на попадание на ЧМ ещё есть, — отметил он.

По словам Канчельскиса, российский футболист Фёдор Кудяршов не виноват в автоголе.

Упрекнуть ребят не могу. Такой дождь и поле помещали. Если бы не погодные условия, мяч Кудряшов остановил, — заключил Канчельскис.