Россия — Хорватия: онлайн-трансляция матча отборочного турнира ЧМ-2022
Сборная России в среду, 1 сентября, примет Хорватию в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 21.45.
После двух туров у хорватов и россиян по шесть очков, они лидируют в группе Н.
Этот матч станет дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Трансляция игры на Первом канале начнется в 21.35, «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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