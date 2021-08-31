Червиченко допустил победу сборной России над Хорватией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватии.

«Небольшие шансы у нашей сборной на победу есть. Хотелось бы, чтобы они осуществились. Не думаю, что мы увидим совершенно новую команду. На мой взгляд, мы увидим более сильную, агрессивную и быструю сборную. Да, отсутствие Модрича жизнь облегчает. У него большой опыт, завязывает игру в середине поля. У хорватов двое не очень быстрых центральных защитников, надо попробовать это использовать. Сказать, что Хорваты в 2018 году нас обошли, нельзя. Если бы Смолов не выпендривался и пробил нормально пенальти, то не обошли бы нас они. Для Смолова это шанс похоронить историю. В его сторону было много негатива как раз таки после того непробитого пенальти. Ему жизнь дает второй шанс, надо его использовать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.