Лидеры сборной Португалии провели ужин. Роналду не присутствовал

Как стало известно «СЭ», сборная Португалии остановилась в одном из отелей Катара для проведения ужина. Отмечается, что изначальное место проживания футболистов находится далеко от ресторана. На ужине присутствовали лидеры сборной Португалии, как Бруну Фернандеш, Жоао Кансело и другие. Однако нападающего Криштиану Роналду в этом списке не оказалось.

Сборная Португалии набрала 6 очков и лидирует в группе H. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Сборная Ганы идет на втором месте, набрав 3 очка. Далее расположились команды Кореи и Уругвая, имеющие по 1 очку.

В заключительном туре Корея сыграет против Португалии, а Гана — против Уругвая. Обе встречи пройдут 2 декабря и начнутся в 18.00 по московскому времени.