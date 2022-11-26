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Франция — первый чемпион мира из Европы в XXI веке, который не вылетел в группе на следующем ЧМ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Франции стала первым действующим чемпионом мира из Европы в XXI веке, который не вылетел в группе на следующем ЧМ.

26 ноября французы обыграли Данию (2:0) во втором туре группового тура ЧМ-2022 и обеспечили себе выход в плей-офф турнира в Катаре.

В XXI веке до сегодняшнего дня европейские страны, которые выигрывали чемпионат мира, не могли выйти из группы на следующем турнире:

Франция: 1998 — чемпион, 2002 — вылет в группе;
Италия: 2006 (чемпион) и 2010 (вылет в группе);
Испания: 2010 (чемпион) и 2014 (вылет в группе);
Германия: 2014 (чемпион) и 2018 (вылет в группе).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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Ф1 (-1.5)

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Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Франции по футболу
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