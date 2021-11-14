Финт вратаря Сафонова в своей штрафной в матче России с Хорватией
Вратарь сборной России Матвей Сафонов сделал финт в своей штрафной в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии.
ЧТО творит Сафонов сегодня! Матвей даже грязную работу делает красиво ?— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021
Лайк, если считаешь, что этого зверя пора запускать в чужую штрафную во втором тайме ?? pic.twitter.com/h7KprpTQVP
На данный момент в матче продолжается второй тайм. Счет равный — 0:0. Такой результат принесет сборной России первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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