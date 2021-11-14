Ветеран «Спартака» Ловчев поругался с комментатором Геничем из-за сборной России и покинул телестудию
Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев устроил спор с комментатором Константином Геничем по ходу первого тайма матча Хорватия — Россия.
Ловчев был крайне недоволен игрой российской команды и резко критиковал ее. Генич пытался встать на защиту сборной. В итоге, разъяренный Ловчев покинул студию, хотя программа шла в прямом эфире.
— Вы правда уходите?
— Конечно. А что мне дурдом этот смотреть? Вы тут мне втираете про нормальные 0:0...
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