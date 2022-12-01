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Главный тренер Саудовской Аравии: «Мы не смогли дать достойный бой мексиканцам на ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал результат в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против сборной Мексики (1:2).

«Мы не проиграли с крупным счетом, но не смогли дать достойный бой оппоненту. Мексика провела встречу намного лучше нас. Нам не хватало четырех травмированных футболистов, но это игра. Еще раз отмечу, что Мексика провела отличный поединок, показала очень интенсивную игру и должна была забивать больше голов. Финальный счет явно не отражает общую картину противостояния», — заявил специалист на послематчевом интервью.

В группе C по итогам трех туров лидером стала сборная Аргентины, набрав 6 очков. Команда встретится в 1/8 финала со сборной Австралии 3 декабря, начало — 18.00 (мск). Поляки заняли в группе второе место и в первом матче плей-офф встретятся со сборной Франции 4 декабря в 18.00 по московскому времени. Сборная Мексики вышла на третье место в группе, а Саудовская Аравия — на четвертое. Обе команды не пробились в плей-офф ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.

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Сборная Саудовской Аравии по футболу
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