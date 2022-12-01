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Щенсны — второй вратарь в истории ЧМ, который отразил пенальти после того, как сам его заработал

Руслан Минаев
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Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в конце первого тайма матча ЧМ-2022 против Аргентины отбил пенальти, который исполнял капитан аргентинцев Лионель Месси.

Щенсны — второй вратарь в истории чемпионатов мира (с 1966 года, когда стала собираться подобная статистика), который отразил одиннадцатиметровый после того, как сам его заработал.

Первым был голкипер сборной Франции Жоэль Батс в матче против Бразилии (1:1) на ЧМ-1986.

Войцех Щенсны
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
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