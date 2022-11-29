Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 01:52

Энрике и Флик договорились встретиться в финале чемпионата мира в Катаре

Энрике и Флик договорились о финале ЧМ-2022 Испания — Германия
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал, что договорился с наставником Германии Хансом-Дитером Фликом встретиться в финале чемпионата мира в Катаре.

«Он мне особенно нравится — он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Он мне нравится. Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара... Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией — это финал турнира. Шутка или серьезно, мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче», — приводит слова Энрике издание Sport.es.

Ранее сборные Испании и Германии встретились в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: Sport.es
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
Ханс Флик
0
Читайте также
Иран просит дисквалифицировать США на 10 матчей. Скандал из-за флага в соцсетях, который оскорбляет достоинство страны
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Военнослужащий ВДВ рассказал о подвигах российских десантников в спецоперации
Reuters рассказало о неудачной попытке стран ЕС договориться о потолке цен на нефть РФ
Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Силва: «Португалия будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре»
Фернандеш: «Я праздновал гол так, как будто он принадлежал Криштиану, казалось, он коснулся мяча»
Вильям Карвалью: «Португалия хочет финишировать первой в группе, остался последний матч»
Защитник Пепе считает, что Португалия во втором тайме была намного лучше Уругвая
Президент Португалии: «Команда показала отличную игру и заслужила победу над Уругваем»
Португалия — Уругвай: видеообзор матча ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силва: «Португалия будет бороться за победу на чемпионате мира в Катаре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости