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Сегодня, 12:17

Защитник «Урала» Эмерсон: «ЧМ в России был однозначно лучше»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Урала» Эмерсон высказался о чемпионате мира-2022 в Катаре. По мнению игрока, ЧМ-2018 в России был намного лучше.

«Если говорить про то, как он начался, ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт — это мешает. Стало больше политических подоплек, нежели спорта и праздника футбола», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Ранее совет ФИФА признавал ЧМ-2018 в России лучшим в истории. Турнир проходил в 11 городах, победителем мирового первенства стала сборная Франции, которая в финале, 15 июля 2018 года, обыграла хорватов (4:2).

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-merson-chm-v-rossii-by-l-luchshe-v-katare-obsuzhdaetsya-politika-a-ne-sport/
Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
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