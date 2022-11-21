Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему к первому тайму матча Англия — Иран было добавлено 14 минут

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему судья матча группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между Англией и Ираном добавил 14 минут к первому тайму.

«Только арбитр сам знает, сколько он может добавить. Скажем так, нет никаких ограничений. У вратаря Ирана была травма. Оказание помощи заняло очень много времени. Это, наверное, главный критерий, почему было добавлено 14 минут. И вообще, я так понимаю, судьям даны рекомендации добавлять время на всевозможные остановки. На матче открытия добавили 5 минут к первому тайму, например. Такого мы тоже раньше не замечали. На каждой игре работает много человек. Есть тот, кто отслеживает это время. На празднование голов будет добавляться время так же, как и на все остановки. В принципе это, наверное, правильно. Болельщики хотят смотреть футбол», — сказал Николаев «СЭ».

Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча группы В чемпионата мира-2022 Англия — Иран. Счет в игре 3:0 в пользу англичан.