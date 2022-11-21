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Сегодня, 17:02

Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему к первому тайму матча Англия — Иран было добавлено 14 минут

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему судья матча группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре между Англией и Ираном добавил 14 минут к первому тайму.

«Только арбитр сам знает, сколько он может добавить. Скажем так, нет никаких ограничений. У вратаря Ирана была травма. Оказание помощи заняло очень много времени. Это, наверное, главный критерий, почему было добавлено 14 минут. И вообще, я так понимаю, судьям даны рекомендации добавлять время на всевозможные остановки. На матче открытия добавили 5 минут к первому тайму, например. Такого мы тоже раньше не замечали. На каждой игре работает много человек. Есть тот, кто отслеживает это время. На празднование голов будет добавляться время так же, как и на все остановки. В принципе это, наверное, правильно. Болельщики хотят смотреть футбол», — сказал Николаев «СЭ».

Главный арбитр встречи Рафаэл Клаус добавил 14 минут к первому тайму матча группы В чемпионата мира-2022 Англия — Иран. Счет в игре 3:0 в пользу англичан.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Англия 6
Иран 2
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Чемпионат мира по футболу 2022
0
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