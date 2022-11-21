Беллингем стал первым игроком, родившимся после 2000 года, забившим на чемпионате мира

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем установил рекорд благодаря голу в ворота Ирана в матче группы B на чемпионате мира-2022, сообщает Opta Sports. Хавбек стал первым игроком, родившимся после начала 2000 года, забившим на ЧМ.

Беллингем забил гол в 19 лет 145 дней. В более раннем возрасте за Англию до этого забивал только Майкл Оуэн (18 лет 190 дней).

«СЭ» ведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча Англия — Иран.

Перед началом встречи с Ираном англичане встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter (BLM).