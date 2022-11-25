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Сегодня, 17:12

Денис Казанский назвал заслуженным поражением немцев от Японии на ЧМ-2022

Александр Кружков
Обозреватель
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Германия — Япония -1:2.
Фото Global Look Press

Телекомментатор Денис Казанский отреагировал на поражение сборной Германии от Японии (1:2) в 1-м туре группового турнира ЧМ-2022.

— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!

— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?

— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.

Прочитать полностью интервью Казанского можно по этой ссылке.

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Сборная Японии по футболу
Денис Казанский
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