«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского

Популярный телекомментатор — об итогах первого тура ЧМ-2022.

Блиц

— Начнем с блица. Что в первом туре ЧМ-2022 особенно удивило?

— Конечно, победа Саудовской Аравии!

— Что огорчило?

— Количество серьезных травм. Самую жуткую получил защитник сборной Саудовской Аравии Аль-Шахрани, которого нокаутировал коленом собственный вратарь. Итог — перелом челюсти и нескольких костей лица. Франция из-за разрыва «крестов» потеряла Эрнандеза-старшего. А Иран — основного вратаря Бейранванда, который после столкновения со своим же защитником заработал сотрясение мозга. И все это только в первом туре!

— А что насмешило?

— 24 минуты, которые в общей сложности добавил арбитр в матче Англия — Иран.

— Герой тура?

— Хадзимэ Мориясу, тренер сборной Японии. В матче с Германией перевернул игру заменами и за восемь минут превратил 0:1 в 2:1.

— Фраза тура.

— Тут никто не переплюнул Луи ван Гала. В Катаре его жена после победы над Сенегалом заглянула на тренировку голландской сборной. Где в присутствии телекамер услышала от мужа: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Ему уже 71, смертельно болен... Удивительной силы человек!

Луи ван Гал. Фото Reuters

Авантюра

— Теперь обо всем по порядку. Итак, Аргентина — Саудовская Аравия. Что это было?

— Саудиты преподнесли одну из главных сенсаций в истории чемпионатов мира. Причем игра складывалась так, что к перерыву аргентинцы могли спокойно вести 4:0. Сгубило небрежное отношение к голевым моментам. И самоуверенность. Начали валять дурака — ну и поплатились. Плюс надо отдать должное Эрве Ренару, тренеру Саудовской Аравии. Он принял очень смелое, даже авантюрное решение. Выбирайте любой оттенок.

— Вы о чем?

— Ренар использовал высокую линию обороны. Что позволяло прессинговать. Сработало! Хотя он сильно рисковал. Для его команды все могло закончиться так же печально, как для Коста-Рики в матче с Испанией. Но Саудовской Аравии больше повезло.

— Вы об офсайдах, благодаря которым в первом тайме отменили аж три аргентинских гола?

— В том числе. Фарт, ВАР и смелость принесли саудитам успех. Они получили два шанса в атаке, выжали из них максимум, сразу отошли назад — и отбились.

— Тревожно за Аргентину?

— Нет. Для меня она по-прежнему один из фаворитов ЧМ-2022. Не вижу у нее проблемных мест. А сенсационное поражение наверняка станет хорошим уроком. Теперь уже во всех матчах будет полная концентрация — с первой до последней секунды.

— Кто-то считает, что Месси с Саудовской Аравией 90 минут проходил пешком...

— Ничего нового. Даже если бы это был полуфинал чемпионата мира, Лео играл бы примерно так же. Он сам знает, когда включиться, а когда взять паузу.

— Саудиты и в следующем туре способны удивить?

— Почему нет? Команда у них крепкая, симпатичная, понятная. Получившая феноменальный импульс уверенности. Эти ребята могут и Польшу огорчить. Тем более что та совершенно не впечатляет.

— Еще кто разочаровал?

— Да хватало унылых матчей. Марокко — Хорватия, Дания — Тунис, Уругвай — Корея... Тяжелое зрелище. И не только из-за нулей на табло. Но это первый тур. Кто-то пока не вкатился в турнир.

Лионель Месси. Фото Reuters

Немцы

— Как для себя объясняете осечку немцев?

— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!

— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?

— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.

— О чем это говорит?

— О том, что немцы не смотрели матч Аргентина — Саудовская Аравия! А у японцев качественные футболисты, играют в Европе. Уж у них-то к немцам точно никакого пиетета. Уверенность — важнейший психологический фактор! Все это и позволило переломить игру — вместе с заменами Мориясу.

— Немцев подкосил уход с поля Гюндогана — еще при счете 1:0?

— Не согласен! Если бы он остался, результат мог быть таким же. Дело не в Гюндогане. А в мастерстве японцев, которые во втором тайме перестроились, поверили в себя, стали больше атаковать. Несколько раз выскакивали три в три. Немцы, наоборот, начали действовать авантюрно, оголили тылы.

— Перед каждым турниром сборную Германию традиционно причисляют к фаворитам. ЧМ-2022 — исключение?

— Немцы уже давно не котируются так, как прежде. Вспомните провал на ЧМ-2018 — еще при Леве. И в дальнейшем выглядели неубедительно, в Лиге наций ни разу не сыграли на ноль. В Катар приехали без топового форварда. Да, в команде много молодых и очень ярких талантов. 19-летний Мусиала, 18-летний Мукоко... Но их время придет через четыре года.

— А пока под вопросом даже место в плей-офф?

— Да. Если Германия проиграет в воскресенье Испании и досрочно лишится шансов на выход из группы, я не удивлюсь.

Футболисты сборной Германии. Фото Reuters

Разгром

— На сборную Испанию теперь смотрите другими глазами?

— Ну, нет. Эти 7:0 не склонен переоценивать. Просто Коста-Рика была слабой и наивной. Открылась — и получила по полной программе! Меня в игре испанской сборной восхитили два момента.

— Какие?

— За матч она сделала более тысячи передач! Не укладывается в голове! Еще понравилось, что команда все 90 минут не снимала ногу с педали газа. Обычно на таких турнирах топ-сборные, выигрывая к перерыву за явным преимуществом, притормаживают. Испанцы же и не думали останавливаться, перли вперед. Это важно для ментального понимания команды и ее потенциала.

— Чего в воскресенье от нее ждать?

— Испания против Германии — главный матч второго тура! У немцев выбора нет — нужно выходить на поле и умирать. Испанцы будут играть в свой футбол — скоростной, комбинационный, атакующий. Вот тогда и поймем их истинную силу. А разгром несчастной Коста-Рики — не показатель.

— Как вам обескровленная Франция?

— Мне кажется, потеря Бензема сплотила команду. С Австралией французы пропустили на 9-й минуте, но не обратили на это внимания. И уже к середине второго тайма расставили все по своим местам. Вновь напомнил о себе Жиру. Который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал! А здесь в первом же матче два положил!

— Травма Эрнандеза-старшего — большая потеря?

— Безусловно. Но она не вышибает Францию из числа фаворитов. Вот если сломается Мбаппе, это станет катастрофой. Равноценной замены ему нет. А вместо Люка в обороне может сыграть Тео, младший брат.

Футболисты сборной Испании. Фото Reuters

Бетон

— Перед стартом ЧМ-2022 вы говорили, что Криштиану Роналду в плохой форме. Матч с Ганой это подтвердил?

— Тут нужно разделять мух и котлеты. Тен Хаг и «Манчестер Юнайтед» — игра вдолгую. Там фактически новая команда, тяжелые поиски настройки игры. У Сантуша быстрый дорогой проект, рассчитанный в Катаре на семь матчей. И статус здесь у Криштиану иной. Сложно представить, кто еще из футболистов попал бы в стартовый состав, когда в клубе последний раз выходил с первых минут больше трех недель назад.

— Да уж.

— Под него выстроена атакующая группа с Бруну Фернандешем и Жоау Феликсом. Криштиану — икона сборной. Ключевая персона. Эпохальным интервью он себя, конечно, здорово накрутил. И вчера мы увидели его сверхэмоциональный настрой, слезы во время исполнения гимна... Играл на острие, несколько моментов разбазарил, но без гола с поля все же не ушел.

— Забил-то с тухлого пенальти.

— Я иначе сформулирую — пенальти не самый очевидный. Зато теперь португалец — единственный, кто забивал на пяти чемпионатах мира! И это история. Все глаза на Роналду. Как обычно.

— Дальше на поле появились сборные Бразилии и Сербии. Главный вывод из увиденного?

— Бразильцы подтвердили статус фаворита ЧМ-2002. Команда мощная, без слабых мест, с удивительным Ришарлисоном. Может снести абсолютно всех. Помимо ярчайшей атаки и надежной обороны, выделяется бетон в середине поля, где наводят ужас на соперников Каземиру и Пакета. Во втором тайме пятикратные чемпионы мира взвинтили темп и просто смели Сербию, которая до этого круто защищалась.

— Напоследок о том, что матчи в Катаре длятся по сто с лишним минут. Одобряете?

— Борьба с затяжками, увеличение чистого игрового времени — что ж тут плохого? Но! Когда судьба встречи уже решена, а арбитр ко второму тайму все равно накидывает 8-10 минут, — это бред. Вот если интрига жива — другое дело. Тогда добавленные минуты — иногда в безумном количестве — могут раскрасить любой матч неожиданными поворотами, подарить увлекательнейшие сюжеты. Тем интереснее!