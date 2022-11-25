«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского
Блиц
— Начнем с блица. Что в первом туре ЧМ-2022 особенно удивило?
— Конечно, победа Саудовской Аравии!
— Что огорчило?
— Количество серьезных травм. Самую жуткую получил защитник сборной Саудовской Аравии Аль-Шахрани, которого нокаутировал коленом собственный вратарь. Итог — перелом челюсти и нескольких костей лица. Франция из-за разрыва «крестов» потеряла Эрнандеза-старшего. А Иран — основного вратаря Бейранванда, который после столкновения со своим же защитником заработал сотрясение мозга. И все это только в первом туре!
— А что насмешило?
— 24 минуты, которые в общей сложности добавил арбитр в матче Англия — Иран.
— Герой тура?
— Хадзимэ Мориясу, тренер сборной Японии. В матче с Германией перевернул игру заменами и за восемь минут превратил 0:1 в 2:1.
— Фраза тура.
— Тут никто не переплюнул Луи ван Гала. В Катаре его жена после победы над Сенегалом заглянула на тренировку голландской сборной. Где в присутствии телекамер услышала от мужа: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Ему уже 71, смертельно болен... Удивительной силы человек!
Авантюра
— Теперь обо всем по порядку. Итак, Аргентина — Саудовская Аравия. Что это было?
— Саудиты преподнесли одну из главных сенсаций в истории чемпионатов мира. Причем игра складывалась так, что к перерыву аргентинцы могли спокойно вести 4:0. Сгубило небрежное отношение к голевым моментам. И самоуверенность. Начали валять дурака — ну и поплатились. Плюс надо отдать должное Эрве Ренару, тренеру Саудовской Аравии. Он принял очень смелое, даже авантюрное решение. Выбирайте любой оттенок.
— Вы о чем?
— Ренар использовал высокую линию обороны. Что позволяло прессинговать. Сработало! Хотя он сильно рисковал. Для его команды все могло закончиться так же печально, как для Коста-Рики в матче с Испанией. Но Саудовской Аравии больше повезло.
— Вы об офсайдах, благодаря которым в первом тайме отменили аж три аргентинских гола?
— В том числе. Фарт, ВАР и смелость принесли саудитам успех. Они получили два шанса в атаке, выжали из них максимум, сразу отошли назад — и отбились.
— Тревожно за Аргентину?
— Нет. Для меня она по-прежнему один из фаворитов ЧМ-2022. Не вижу у нее проблемных мест. А сенсационное поражение наверняка станет хорошим уроком. Теперь уже во всех матчах будет полная концентрация — с первой до последней секунды.
— Кто-то считает, что Месси с Саудовской Аравией 90 минут проходил пешком...
— Ничего нового. Даже если бы это был полуфинал чемпионата мира, Лео играл бы примерно так же. Он сам знает, когда включиться, а когда взять паузу.
— Саудиты и в следующем туре способны удивить?
— Почему нет? Команда у них крепкая, симпатичная, понятная. Получившая феноменальный импульс уверенности. Эти ребята могут и Польшу огорчить. Тем более что та совершенно не впечатляет.
— Еще кто разочаровал?
— Да хватало унылых матчей. Марокко — Хорватия, Дания — Тунис, Уругвай — Корея... Тяжелое зрелище. И не только из-за нулей на табло. Но это первый тур. Кто-то пока не вкатился в турнир.
Немцы
— Как для себя объясняете осечку немцев?
— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!
— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?
— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.
— О чем это говорит?
— О том, что немцы не смотрели матч Аргентина — Саудовская Аравия! А у японцев качественные футболисты, играют в Европе. Уж у них-то к немцам точно никакого пиетета. Уверенность — важнейший психологический фактор! Все это и позволило переломить игру — вместе с заменами Мориясу.
— Немцев подкосил уход с поля Гюндогана — еще при счете 1:0?
— Не согласен! Если бы он остался, результат мог быть таким же. Дело не в Гюндогане. А в мастерстве японцев, которые во втором тайме перестроились, поверили в себя, стали больше атаковать. Несколько раз выскакивали три в три. Немцы, наоборот, начали действовать авантюрно, оголили тылы.
— Перед каждым турниром сборную Германию традиционно причисляют к фаворитам. ЧМ-2022 — исключение?
— Немцы уже давно не котируются так, как прежде. Вспомните провал на ЧМ-2018 — еще при Леве. И в дальнейшем выглядели неубедительно, в Лиге наций ни разу не сыграли на ноль. В Катар приехали без топового форварда. Да, в команде много молодых и очень ярких талантов. 19-летний Мусиала, 18-летний Мукоко... Но их время придет через четыре года.
— А пока под вопросом даже место в плей-офф?
— Да. Если Германия проиграет в воскресенье Испании и досрочно лишится шансов на выход из группы, я не удивлюсь.
Разгром
— На сборную Испанию теперь смотрите другими глазами?
— Ну, нет. Эти 7:0 не склонен переоценивать. Просто Коста-Рика была слабой и наивной. Открылась — и получила по полной программе! Меня в игре испанской сборной восхитили два момента.
— Какие?
— За матч она сделала более тысячи передач! Не укладывается в голове! Еще понравилось, что команда все 90 минут не снимала ногу с педали газа. Обычно на таких турнирах топ-сборные, выигрывая к перерыву за явным преимуществом, притормаживают. Испанцы же и не думали останавливаться, перли вперед. Это важно для ментального понимания команды и ее потенциала.
— Чего в воскресенье от нее ждать?
— Испания против Германии — главный матч второго тура! У немцев выбора нет — нужно выходить на поле и умирать. Испанцы будут играть в свой футбол — скоростной, комбинационный, атакующий. Вот тогда и поймем их истинную силу. А разгром несчастной Коста-Рики — не показатель.
— Как вам обескровленная Франция?
— Мне кажется, потеря Бензема сплотила команду. С Австралией французы пропустили на 9-й минуте, но не обратили на это внимания. И уже к середине второго тайма расставили все по своим местам. Вновь напомнил о себе Жиру. Который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал! А здесь в первом же матче два положил!
— Травма Эрнандеза-старшего — большая потеря?
— Безусловно. Но она не вышибает Францию из числа фаворитов. Вот если сломается Мбаппе, это станет катастрофой. Равноценной замены ему нет. А вместо Люка в обороне может сыграть Тео, младший брат.
Бетон
— Перед стартом ЧМ-2022 вы говорили, что Криштиану Роналду в плохой форме. Матч с Ганой это подтвердил?
— Тут нужно разделять мух и котлеты. Тен Хаг и «Манчестер Юнайтед» — игра вдолгую. Там фактически новая команда, тяжелые поиски настройки игры. У Сантуша быстрый дорогой проект, рассчитанный в Катаре на семь матчей. И статус здесь у Криштиану иной. Сложно представить, кто еще из футболистов попал бы в стартовый состав, когда в клубе последний раз выходил с первых минут больше трех недель назад.
— Да уж.
— Под него выстроена атакующая группа с Бруну Фернандешем и Жоау Феликсом. Криштиану — икона сборной. Ключевая персона. Эпохальным интервью он себя, конечно, здорово накрутил. И вчера мы увидели его сверхэмоциональный настрой, слезы во время исполнения гимна... Играл на острие, несколько моментов разбазарил, но без гола с поля все же не ушел.
— Забил-то с тухлого пенальти.
— Я иначе сформулирую — пенальти не самый очевидный. Зато теперь португалец — единственный, кто забивал на пяти чемпионатах мира! И это история. Все глаза на Роналду. Как обычно.
— Дальше на поле появились сборные Бразилии и Сербии. Главный вывод из увиденного?
— Бразильцы подтвердили статус фаворита ЧМ-2002. Команда мощная, без слабых мест, с удивительным Ришарлисоном. Может снести абсолютно всех. Помимо ярчайшей атаки и надежной обороны, выделяется бетон в середине поля, где наводят ужас на соперников Каземиру и Пакета. Во втором тайме пятикратные чемпионы мира взвинтили темп и просто смели Сербию, которая до этого круто защищалась.
— Напоследок о том, что матчи в Катаре длятся по сто с лишним минут. Одобряете?
— Борьба с затяжками, увеличение чистого игрового времени — что ж тут плохого? Но! Когда судьба встречи уже решена, а арбитр ко второму тайму все равно накидывает 8-10 минут, — это бред. Вот если интрига жива — другое дело. Тогда добавленные минуты — иногда в безумном количестве — могут раскрасить любой матч неожиданными поворотами, подарить увлекательнейшие сюжеты. Тем интереснее!