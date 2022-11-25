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«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!». Интервью Дениса Казанского

Александр Кружков
Обозреватель
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Луи ван Гал.
Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters
Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters
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Популярный телекомментатор — об итогах первого тура ЧМ-2022.

Блиц

— Начнем с блица. Что в первом туре ЧМ-2022 особенно удивило?

— Конечно, победа Саудовской Аравии!

— Что огорчило?

— Количество серьезных травм. Самую жуткую получил защитник сборной Саудовской Аравии Аль-Шахрани, которого нокаутировал коленом собственный вратарь. Итог — перелом челюсти и нескольких костей лица. Франция из-за разрыва «крестов» потеряла Эрнандеза-старшего. А Иран — основного вратаря Бейранванда, который после столкновения со своим же защитником заработал сотрясение мозга. И все это только в первом туре!

— А что насмешило?

— 24 минуты, которые в общей сложности добавил арбитр в матче Англия — Иран.

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— Герой тура?

— Хадзимэ Мориясу, тренер сборной Японии. В матче с Германией перевернул игру заменами и за восемь минут превратил 0:1 в 2:1.

— Фраза тура.

— Тут никто не переплюнул Луи ван Гала. В Катаре его жена после победы над Сенегалом заглянула на тренировку голландской сборной. Где в присутствии телекамер услышала от мужа: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Ему уже 71, смертельно болен... Удивительной силы человек!

Луи ван Гал. Фото Reuters
Луи ван Гал.
Фото Reuters

Авантюра

— Теперь обо всем по порядку. Итак, Аргентина — Саудовская Аравия. Что это было?

— Саудиты преподнесли одну из главных сенсаций в истории чемпионатов мира. Причем игра складывалась так, что к перерыву аргентинцы могли спокойно вести 4:0. Сгубило небрежное отношение к голевым моментам. И самоуверенность. Начали валять дурака — ну и поплатились. Плюс надо отдать должное Эрве Ренару, тренеру Саудовской Аравии. Он принял очень смелое, даже авантюрное решение. Выбирайте любой оттенок.

— Вы о чем?

— Ренар использовал высокую линию обороны. Что позволяло прессинговать. Сработало! Хотя он сильно рисковал. Для его команды все могло закончиться так же печально, как для Коста-Рики в матче с Испанией. Но Саудовской Аравии больше повезло.

— Вы об офсайдах, благодаря которым в первом тайме отменили аж три аргентинских гола?

— В том числе. Фарт, ВАР и смелость принесли саудитам успех. Они получили два шанса в атаке, выжали из них максимум, сразу отошли назад — и отбились.

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— Тревожно за Аргентину?

— Нет. Для меня она по-прежнему один из фаворитов ЧМ-2022. Не вижу у нее проблемных мест. А сенсационное поражение наверняка станет хорошим уроком. Теперь уже во всех матчах будет полная концентрация — с первой до последней секунды.

— Кто-то считает, что Месси с Саудовской Аравией 90 минут проходил пешком...

— Ничего нового. Даже если бы это был полуфинал чемпионата мира, Лео играл бы примерно так же. Он сам знает, когда включиться, а когда взять паузу.

— Саудиты и в следующем туре способны удивить?

— Почему нет? Команда у них крепкая, симпатичная, понятная. Получившая феноменальный импульс уверенности. Эти ребята могут и Польшу огорчить. Тем более что та совершенно не впечатляет.

— Еще кто разочаровал?

— Да хватало унылых матчей. Марокко — Хорватия, Дания — Тунис, Уругвай — Корея... Тяжелое зрелище. И не только из-за нулей на табло. Но это первый тур. Кто-то пока не вкатился в турнир.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Немцы

— Как для себя объясняете осечку немцев?

— Заслуженное поражение! Хотя до перерыва беды для них ничто не предвещало. Врезались в память фантастические цифры. В первом тайме центральный защитник Шлоттербек сделал точных передач больше, чем вся сборная Японии! Понятно, важны детали — куда пасовал и кому. Но факт, что у японцев мяч вообще не держался!

— В какой момент почувствовали, что для Германии запахло жареным?

— Когда Доан сравнял счет. Впрочем, еще до этого был странный эпизод: Рюдигер боролся за мяч с японцем и вдруг побежал с высоко поднятыми коленями. Словно издеваясь.

— О чем это говорит?

— О том, что немцы не смотрели матч Аргентина — Саудовская Аравия! А у японцев качественные футболисты, играют в Европе. Уж у них-то к немцам точно никакого пиетета. Уверенность — важнейший психологический фактор! Все это и позволило переломить игру — вместе с заменами Мориясу.

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— Немцев подкосил уход с поля Гюндогана — еще при счете 1:0?

— Не согласен! Если бы он остался, результат мог быть таким же. Дело не в Гюндогане. А в мастерстве японцев, которые во втором тайме перестроились, поверили в себя, стали больше атаковать. Несколько раз выскакивали три в три. Немцы, наоборот, начали действовать авантюрно, оголили тылы.

— Перед каждым турниром сборную Германию традиционно причисляют к фаворитам. ЧМ-2022 — исключение?

— Немцы уже давно не котируются так, как прежде. Вспомните провал на ЧМ-2018 — еще при Леве. И в дальнейшем выглядели неубедительно, в Лиге наций ни разу не сыграли на ноль. В Катар приехали без топового форварда. Да, в команде много молодых и очень ярких талантов. 19-летний Мусиала, 18-летний Мукоко... Но их время придет через четыре года.

— А пока под вопросом даже место в плей-офф?

— Да. Если Германия проиграет в воскресенье Испании и досрочно лишится шансов на выход из группы, я не удивлюсь.

Футболисты сборной Германии. Фото Reuters
Футболисты сборной Германии.
Фото Reuters

Разгром

— На сборную Испанию теперь смотрите другими глазами?

— Ну, нет. Эти 7:0 не склонен переоценивать. Просто Коста-Рика была слабой и наивной. Открылась — и получила по полной программе! Меня в игре испанской сборной восхитили два момента.

— Какие?

— За матч она сделала более тысячи передач! Не укладывается в голове! Еще понравилось, что команда все 90 минут не снимала ногу с педали газа. Обычно на таких турнирах топ-сборные, выигрывая к перерыву за явным преимуществом, притормаживают. Испанцы же и не думали останавливаться, перли вперед. Это важно для ментального понимания команды и ее потенциала.

— Чего в воскресенье от нее ждать?

— Испания против Германии — главный матч второго тура! У немцев выбора нет — нужно выходить на поле и умирать. Испанцы будут играть в свой футбол — скоростной, комбинационный, атакующий. Вот тогда и поймем их истинную силу. А разгром несчастной Коста-Рики — не показатель.

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— Как вам обескровленная Франция?

— Мне кажется, потеря Бензема сплотила команду. С Австралией французы пропустили на 9-й минуте, но не обратили на это внимания. И уже к середине второго тайма расставили все по своим местам. Вновь напомнил о себе Жиру. Который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал! А здесь в первом же матче два положил!

— Травма Эрнандеза-старшего — большая потеря?

— Безусловно. Но она не вышибает Францию из числа фаворитов. Вот если сломается Мбаппе, это станет катастрофой. Равноценной замены ему нет. А вместо Люка в обороне может сыграть Тео, младший брат.

Футболисты сборной Испании. Фото Reuters
Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Бетон

— Перед стартом ЧМ-2022 вы говорили, что Криштиану Роналду в плохой форме. Матч с Ганой это подтвердил?

— Тут нужно разделять мух и котлеты. Тен Хаг и «Манчестер Юнайтед» — игра вдолгую. Там фактически новая команда, тяжелые поиски настройки игры. У Сантуша быстрый дорогой проект, рассчитанный в Катаре на семь матчей. И статус здесь у Криштиану иной. Сложно представить, кто еще из футболистов попал бы в стартовый состав, когда в клубе последний раз выходил с первых минут больше трех недель назад.

— Да уж.

— Под него выстроена атакующая группа с Бруну Фернандешем и Жоау Феликсом. Криштиану — икона сборной. Ключевая персона. Эпохальным интервью он себя, конечно, здорово накрутил. И вчера мы увидели его сверхэмоциональный настрой, слезы во время исполнения гимна... Играл на острие, несколько моментов разбазарил, но без гола с поля все же не ушел.

— Забил-то с тухлого пенальти.

— Я иначе сформулирую — пенальти не самый очевидный. Зато теперь португалец — единственный, кто забивал на пяти чемпионатах мира! И это история. Все глаза на Роналду. Как обычно.

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— Дальше на поле появились сборные Бразилии и Сербии. Главный вывод из увиденного?

— Бразильцы подтвердили статус фаворита ЧМ-2002. Команда мощная, без слабых мест, с удивительным Ришарлисоном. Может снести абсолютно всех. Помимо ярчайшей атаки и надежной обороны, выделяется бетон в середине поля, где наводят ужас на соперников Каземиру и Пакета. Во втором тайме пятикратные чемпионы мира взвинтили темп и просто смели Сербию, которая до этого круто защищалась.

— Напоследок о том, что матчи в Катаре длятся по сто с лишним минут. Одобряете?

— Борьба с затяжками, увеличение чистого игрового времени — что ж тут плохого? Но! Когда судьба встречи уже решена, а арбитр ко второму тайму все равно накидывает 8-10 минут, — это бред. Вот если интрига жива — другое дело. Тогда добавленные минуты — иногда в безумном количестве — могут раскрасить любой матч неожиданными поворотами, подарить увлекательнейшие сюжеты. Тем интереснее!

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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