Билялетдинов — об Азмуне: «Не сказал бы, что он один из лидеров Ирана. Надо поправить мушку»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру Сердара Азмуна на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.

«Пока оцениваю его игру без восторгов. Играет добротно. Не сказать, что Иран проваливает, команда играет в свою силу. Не сказал бы, что Азмун — один из лидеров Ирана. Но расчет на него есть. Нападающий всегда должен быть лидером. Шансы Ирана на выход из группы? Шансы, конечно, есть. Иран старается их использовать. Но по первому матчу американцы выглядели вполне прилично. Желаю Азмуну реализации. Надо проанализировать и понять, почему не забивает. Надо поправить мушку. Это легко сказать, но нелегко сделать», — сказал Билялетдинов «СЭ».

27-летний Азмун провел два матча за иранцев на ЧМ-2022 и не отметился результативными действиями. В матче с Уэльсом форвард установил рекорд по количеству попаданий в каркас ворот на мундиале в Катаре.