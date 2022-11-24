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Сегодня, 02:23

Де Брейне не согласен с тем, что был лучшим игроком матча против Канады

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне не считает, что был лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Канады (1:0).

«Я плохо играл, не знаю, за что получил эту награду, может, потому, что известно мое имя. Мы все не очень хорошо играли как команда, особенно в первом тайме. В целом, я думаю, что сегодня мы играли не очень хорошо, в том числе и я, но мы нашли способ победить, так оно и есть», — цитирует L'Equipe де Брейне.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

23&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:0. Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти

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Кевин де Брейне
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
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