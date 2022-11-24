Батшуайи — о победе над Канадой: «Сегодня сборная Бельгии была не лучшей»

Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Сегодня сборная Бельгии была не лучшей. Это еще не лучшая Бельгия. Я понимаю, что есть за что критиковать. Но есть и плюсы, начиная с результата. Хотя мы должны были забивать больше голов. Лично я рад, что стал автором первого гола. Это был действительно хороший пас от Тоби», — цитирует L'Equipe Батшуайи.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.