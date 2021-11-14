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Дасаев: «Мы Кипр обыграли и говорили, что порвем хорватов. Зачем?!»

20:44
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

На 81-й минуте автогол забил Федор Кудряшов.

«Мы играли от обороны и играли неважно. Если так 90 минут играть, то какой-нибудь дурачок и залетит, — цитирует Дасаева «Чемпионат». — За такой короткий срок, как у Карпина, тяжело что-то сделать. К тому же не надо пиариться раньше времени. Мы Кипр обыграли и говорили, что порвем хорватов. Зачем?! Сначала дело надо сделать, а потом говорить и кидать какие-то лестные слова в адрес сборной.

Карпин выглядит хорошо как тренер, приглашает молодых. Надо долго ждать возрождения нашего футбола. Это очень долгий процесс. На данный момент Карпин сделал всё, что мог. Если наша сборная выйдет на чемпионат мира, скажем, что они молодцы. Если не выйдут — это закономерность, к сожалению.

Что касается Сафонова, сегодня он сыграл неплохо. Но смотреть нужно не на одну-две игры, а на протяжении одного или двух лет. Будем ждать и наблюдать за ним. Петь дифирамбы, хвалить и говорить, что он первый номер на долгие годы, пока не будем".

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4513379-dasaev-esli-rossiya-ne-vyjdet-na-chm-eto-zakonomernost-ne-nado-piaritsya-ranshe-vremeni.html

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Роман Шишов все материалы автора
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