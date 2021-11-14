Лука Модрич: «Хорватия победила заслуженно — у нас сильнейшая команда в этой группе»
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу над Россией (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
«Из-за дождя в этом матче было тяжело с самого начала, — цитирует Модрича официальный сайт УЕФА 14 ноября. — Мы не сдавались до последнего, были терпеливы и, полагаю, победили заслуженно. У нас сильнейшая команда в этой группе».
Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах. Хорватия заняла первое место и вышла на чемпионат мира-2022 напрямую.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030992--croatia-vs-russia/
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richardford
Радуйся хорват, что мы себе забили, и золотой мяч тебе зря в 2018 дали.
14.11.2021
Излучение Гаврилова-Черенкова
В группе сильнейшая, да. Но сами не забили нам. Особо гордиться нечем. Нас так и словаки возили.
14.11.2021
Belf77
С синоптиками только хреново в стране...
14.11.2021
James Gang
Скажи спасибо Кудряшу, всю работу за вас сделал! Сами же ничего не можете...
14.11.2021