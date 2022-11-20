В Дохе прошло шоу перед открытием чемпионата мира-2022

В столице Катара Дохе прошла церемония накануне открытия чемпионата мира по футболу 2022.

В ходе эффектного представления вечером в небе над заливом десятки дронов создали светящиеся фигуры футболистов и затем собрались в надпись Welcome To Qatar («Добро пожаловать в Катар» на английском языке).

Также было устроено пиротехническое шоу, продолжительный фейерверк и масштабный салют. Видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

В главную фан-зону ЧМ-2022 в Дохе на эту церемонию пришли порядка 18 тысяч человек.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия в воскресенье Катар сыграет с Эквадором.