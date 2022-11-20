В Дохе прошло шоу перед открытием чемпионата мира-2022
В столице Катара Дохе прошла церемония накануне открытия чемпионата мира по футболу 2022.
В ходе эффектного представления вечером в небе над заливом десятки дронов создали светящиеся фигуры футболистов и затем собрались в надпись Welcome To Qatar («Добро пожаловать в Катар» на английском языке).
Также было устроено пиротехническое шоу, продолжительный фейерверк и масштабный салют. Видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.
В главную фан-зону ЧМ-2022 в Дохе на эту церемонию пришли порядка 18 тысяч человек.
ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия в воскресенье Катар сыграет с Эквадором.
Источник: https://tass.ru/sport/16376973
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