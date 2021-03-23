Черчесов — о матче с Мальтой: «Будем исходить из того, что мы наметили»
15:28
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой.
«Будем исходить из того, что мы наметили. Провели несколько тактических тренировок в Сочи. В футболе без травм не бывает, относимся к этому уже нормально. В прошлый раз не было 14 игроков, сейчас только двух», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
(Сергей Федоров)
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...