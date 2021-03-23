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Черчесов — о матче с Мальтой: «Будем исходить из того, что мы наметили»

15:28
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой.

«Будем исходить из того, что мы наметили. Провели несколько тактических тренировок в Сочи. В футболе без травм не бывает, относимся к этому уже нормально. В прошлый раз не было 14 игроков, сейчас только двух», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Сергей Федоров)

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