Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой.

«Будем исходить из того, что мы наметили. Провели несколько тактических тренировок в Сочи. В футболе без травм не бывает, относимся к этому уже нормально. В прошлый раз не было 14 игроков, сейчас только двух», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Сергей Федоров)