Нойер: «У Германии серьезные амбиции на Евро»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер поделился ожиданиями от стартовых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

«Мы с нетерпением ждем этих трех игр и летнего Евро. У нас очень серьезные амбиции, мы хотим достичь успеха, — цитирует Twitter сборной Германии Нойера. — Для нас важно извлекать пользу из каждой тренировки и каждой игры. Нам нужен позитивный настрой с самого начала. У нас несколько серьезных соперников в группе, и игры с ними будут определяющими».

В марте немцы встретятся с Исландией (25 марта, дома), Румынией (28 марта, в гостях) и Македонией (31 марта, дома).