Дзюба считает, что карликовые сборные заметно прибавили
15:33
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высказался об участии Мальты в отборе к ЧМ-2022.
— Оправдано ли участие карликовых сборных в отборе?
— Я за популяризацию футбола. Мы видим, что карликовые сборные прибавляют большими шагами. В ближайшее время они не будут такими являться. Да и обороняться уже умеют все хорошо. Нельзя их лишать футбола. К тому же, есть уже и Лига наций, где они могут себя показывать. Все должны иметь шансы отбираться на любой турнир.
Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).
(Данил Алешин)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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