Дзюба считает, что карликовые сборные заметно прибавили

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба высказался об участии Мальты в отборе к ЧМ-2022.

— Оправдано ли участие карликовых сборных в отборе?

— Я за популяризацию футбола. Мы видим, что карликовые сборные прибавляют большими шагами. В ближайшее время они не будут такими являться. Да и обороняться уже умеют все хорошо. Нельзя их лишать футбола. К тому же, есть уже и Лига наций, где они могут себя показывать. Все должны иметь шансы отбираться на любой турнир.

Матч 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Мальта — Россия пройдет на Национальном стадионе в деревне Та-Кали в среду, 24 марта. Начало — в 22.45 (мск).

(Данил Алешин)