Рами — об Аргентине: «Они празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул чемпионов мира»

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на ЧМ-2022.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом французского форварда Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира», — написал Рами в своих соцсетях.

Аргентина стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале команда обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В этой игре Мбаппе оформил хет-трик.