Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:49

Изображение Месси могут поместить на аргентинские банкноты в честь победы на ЧМ-2022

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Фотографию форварда сборной Аргентины Лионеля Месси могут поместить на аргентинские купюры после победы национальной команды на чемпионате мира в Катаре над Францией, сообщает El Financiero.

По информации источника, представители национального банка Аргентины рассматривают варианты, с помощью которых можно увековечить историческое достижение национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.

Месси отметился дублем в этой встрече (23-я, 108-я минуты).

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
1
Читайте также
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рами — об Аргентине: «Они празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул чемпионов мира»

Фюллькруг: «Пугает, сколько негодования получила сборная Германии после вылета с чемпионата мира»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости