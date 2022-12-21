Испанский журналист El Chiringuito TV Хуанфе Санс раскритиковал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в отношении нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе.

«Неужели Эмилиано Мартинесу не надоело выставлять себя дураком? Сначала он утешает Мбаппе после финала, а потом поет о том, что француз умер, хотя он забил Аргентине четыре мяча, включая послематчевое пенальти. Затем он наклеил лицо Мбаппе на куклу. И все это после того, как он приложил награду к гениталиям в момент, когда за ним наблюдали миллионы людей. Это очень печально», — написал Санс в своих соцсетях.

На ЧМ-2022 Мартинес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех 7 матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Он был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.