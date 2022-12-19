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Уилкшир: «Один из самых потрясающих финалов ЧМ в истории! Мбаппе делает хет-трик и все равно проигрывает»

Люк Уилкшир эмоционально прокомментировал победу Аргентины над Францией в финале ЧМ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Австралии и московского «Динамо» Люк Уилкшир эмоционально прокомментировал «СЭ» победу Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре (3:3, 4:2 по пенальти).

«Безумно рад за Месси. Было здорово увидеть, как этот невероятный игрок и человек выиграл Кубок мира и почти в одиночку. Это был один из самых потрясающих финалов ЧМ в истории, просто невероятно! Мбаппе делает хет-трик и все равно проигрывает», — сказал Уилкшир «СЭ».

Победитель чемпионата мира, 35-летний Месси, был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Люк Уилкшир
Сборная Аргентины по футболу
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