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Сегодня, 11:27

Служба безопасности пресекла акцию Pussy Riot в финале ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Служба безопасности ЧМ-2022 пресекла акцию Pussy Riot в финале турнира между Аргентиной и Францией, сообщает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источника, сотрудники сил безопасности задержали троих членов группы. Среди них Вероника Никульшина и Петр Верзилов (оба признаны иноагентами), которые в финале ЧМ-2018 выбежали на поле стадионе «Лужники» в полицейской форме.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла Францию со счетом 4:2 в серии послематчевых пенальти. (счет после дополнительного времени был 3:3).

Источник: https://tass.ru/obschestvo/16628051
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